NBA》組更大團！ 騎士極力換來3屆明星猛將

巴特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN知名記者Marc Stein爆料，騎士隊致力促成多方交易，想要向公牛換來3屆明星猛將巴特勒（Jimmy Butler）。

巴特勒與公牛還有2年合約，外帶1年球員選擇權，今年2月交易大限就曾出現交易傳聞，連3年入選明星賽的他，2016-17年場均能砍23.9分，外帶6.2籃板5.5助攻1.9抄截。

由於公牛索價不低，騎士隊需要第三支球隊來滿足條件，根據芝加哥論壇報記者K.C. Johnson補充爆料，這支球隊可能會是太陽隊。