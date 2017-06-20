NBA》組更大團！ 騎士極力換來3屆明星猛將
2017/06/20 08:36
巴特勒。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕ESPN知名記者Marc Stein爆料，騎士隊致力促成多方交易，想要向公牛換來3屆明星猛將巴特勒（Jimmy Butler）。
巴特勒與公牛還有2年合約，外帶1年球員選擇權，今年2月交易大限就曾出現交易傳聞，連3年入選明星賽的他，2016-17年場均能砍23.9分，外帶6.2籃板5.5助攻1.9抄截。
由於公牛索價不低，騎士隊需要第三支球隊來滿足條件，根據芝加哥論壇報記者K.C. Johnson補充爆料，這支球隊可能會是太陽隊。
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