中職》鄭鎧文打第9棒 少棒以來第一次
2017/06/20 18:46
鄭鎧文近況不佳。（記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅今天在桃園對Lamigo桃猿，安排鄭鎧文打先發第9棒、守右外野，鄭鎧文表示，這是他從少棒以來第1次打第9棒，可能因為近況實在不好，連教練都不知道該排他打第幾棒。
鄭鎧文開季前8場敲出6轟，受傷下二軍1個多月歸建後，出賽21場僅有2轟，打擊率跌破2成至1成86，獅隊代總教練黃甘霖表示，讓鄭鎧文打第9棒，是希望減輕壓力、好好調整，「沒有壓力就好好打，說不定今天單場3響，變成成為最恐怖的第9棒。」他說。
鄭鎧文指出，得知打第9棒多少有點驚訝，可能因為近況實在不好，教練不知道該排他打幾棒，只好放在第9棒，「我都打不到球，怎麼會恐怖咧？」，最近手感是有慢慢回來，希望盡快找回開季的感覺。
打擊教練劉育辰提點鄭鎧文的打擊姿勢（記者林正堃攝）
統一獅代總教練黃甘霖（記者林正堃攝）
相關新聞
- 世大運拚連霸 徵召奪冠班底蘇智傑、張閔勛
- 中職》化身你的愛PET！人氣貓星「黃阿瑪」登場
- 中職》鄭鎧文先發第9棒 蔗總：搞不好單場三響
- 中職》雙獅再現！主題日套票明中午開賣
- 中職》拜會WBSC秘書長 中職將擴大參與國際棒球運動推廣
推薦新聞
-
中職》來台後都在下雨 獅新洋投明天終於要先發2017/06/20 19:23
-
中職Live》悍將上演美技 兄弟壘上死兩次2017/06/20 19:22
-
鬥陣特攻》世界盃台灣、香港代表隊名單出爐2017/06/20 18:55
-
世大運拚連霸 徵召奪冠班底蘇智傑、張閔勛2017/06/20 18:42
-
MLB》奪冠心情爽 7呎大個麥基開球（影音）2017/06/20 17:44