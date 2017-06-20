中職》鄭鎧文打第9棒 少棒以來第一次

鄭鎧文近況不佳。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅今天在桃園對Lamigo桃猿，安排鄭鎧文打先發第9棒、守右外野，鄭鎧文表示，這是他從少棒以來第1次打第9棒，可能因為近況實在不好，連教練都不知道該排他打第幾棒。

鄭鎧文開季前8場敲出6轟，受傷下二軍1個多月歸建後，出賽21場僅有2轟，打擊率跌破2成至1成86，獅隊代總教練黃甘霖表示，讓鄭鎧文打第9棒，是希望減輕壓力、好好調整，「沒有壓力就好好打，說不定今天單場3響，變成成為最恐怖的第9棒。」他說。

鄭鎧文指出，得知打第9棒多少有點驚訝，可能因為近況實在不好，教練不知道該排他打幾棒，只好放在第9棒，「我都打不到球，怎麼會恐怖咧？」，最近手感是有慢慢回來，希望盡快找回開季的感覺。

打擊教練劉育辰提點鄭鎧文的打擊姿勢（記者林正堃攝）

統一獅代總教練黃甘霖（記者林正堃攝）