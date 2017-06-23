日職Live》陽岱鋼第二打席吞K 中日1：0巨人

2017/06/23 18:24

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

中日

0

 0 0 1 0

0

 4

0

巨人

 0 0 0 0

0

 2

0

 

AB

H

BB

RBI

K

R

HR

AVG

陽岱鋼

 2

0

0

0

1

0

0

0.233

AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第四局

4上，菅野智之3局上出現狀況，先被木下拓哉敲出安打上壘，他也靠著隊友的推進一路上到三壘，菅野在2人出局後連投2個保送，讓中日攻占滿壘，所幸菅野順利三振重砲葛雷諾，化解失分危機。

4下，該局首棒打者坂本勇人靠著四壞球保送上壘，但麥基和陽岱鋼接連被三振，而村田修一野未能建功，中日仍以1：0領先巨人。

第二局

中日前4局都有攻勢，森野將彥敲出左外野二壘安打，1人出局後，福田永將敲出中外野安打，中日先馳得點。

第一局

1上，巨人王牌菅野智之解決中日開路先鋒京田陽太，三振掉荒木雅博後，被大島洋平擊出三壘方向強勁滾地球，巨人三壘手麥基擋下來了但來不及傳，形成安打，而下一棒葛雷諾擊出右外野飛球遭到接殺。

1下，中日龍先發洋投瓦爾德斯也是2人出局後被敲出安打，坂本勇人擊出中外野落地安打，洋砲麥基遭到三振，兩隊得分尚未開張。

先發陣容

中日

棒次

讀賣巨人

京田陽太

1

長野久義

荒木雅博

2

山本泰寬

大島洋平

3

坂本勇人

葛雷諾

4

麥基

森野將彥

5

陽岱鋼

藤井淳志

6

村田修一

福田永將

7

石川慎吾

木下拓哉

8

小林誠司

瓦爾德斯

9

菅野智之

瓦爾德斯

先發投手

菅野智之

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