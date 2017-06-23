日職Live》陽岱鋼第二打席吞K 中日1：0巨人
2017/06/23 18:24
|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
中日
|
0
|0
|0
|1
|0
|
0
|4
|
0
|
巨人
|0
|0
|0
|0
|
0
|2
|
0
|
|
AB
|
H
|
BB
|
RBI
|
K
|
R
|
HR
|
AVG
|
陽岱鋼
|2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0.233
|
AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率
第四局
4上，菅野智之3局上出現狀況，先被木下拓哉敲出安打上壘，他也靠著隊友的推進一路上到三壘，菅野在2人出局後連投2個保送，讓中日攻占滿壘，所幸菅野順利三振重砲葛雷諾，化解失分危機。
4下，該局首棒打者坂本勇人靠著四壞球保送上壘，但麥基和陽岱鋼接連被三振，而村田修一野未能建功，中日仍以1：0領先巨人。
第二局
中日前4局都有攻勢，森野將彥敲出左外野二壘安打，1人出局後，福田永將敲出中外野安打，中日先馳得點。
第一局
1上，巨人王牌菅野智之解決中日開路先鋒京田陽太，三振掉荒木雅博後，被大島洋平擊出三壘方向強勁滾地球，巨人三壘手麥基擋下來了但來不及傳，形成安打，而下一棒葛雷諾擊出右外野飛球遭到接殺。
1下，中日龍先發洋投瓦爾德斯也是2人出局後被敲出安打，坂本勇人擊出中外野落地安打，洋砲麥基遭到三振，兩隊得分尚未開張。
先發陣容
|
中日
|
棒次
|
讀賣巨人
|
京田陽太
|
1
|
長野久義
|
荒木雅博
|
2
|
山本泰寬
|
大島洋平
|
3
|
坂本勇人
|
葛雷諾
|
4
|
麥基
|
森野將彥
|
5
|
陽岱鋼
|
藤井淳志
|
6
|
村田修一
|
福田永將
|
7
|
石川慎吾
|
木下拓哉
|
8
|
小林誠司
|
瓦爾德斯
|
9
|
菅野智之
|
瓦爾德斯
|
先發投手
|
菅野智之
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》巴特勒被賣到灰狼 美媒爆料大內幕2017/06/23 18:30
-
日職Live》陽岱鋼第二打席吞K 中日1：0巨人2017/06/23 18:24
-
中職Live》桃猿拚M1 統一主場力阻2017/06/23 18:15
-
MLB》奧英斯、高德史密特3分砲 響尾蛇奪2連勝2017/06/23 14:13
-
羽球》AIT處長響應世大運 攜手球后戴資穎推體育外交2017/06/23 12:42