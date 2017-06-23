日職Live》陽岱鋼第二打席吞K 中日1：0巨人

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中日 0 0 0 1 0 0 4 0 巨人 0 0 0 0 0 2 0

AB H BB RBI K R HR AVG 陽岱鋼 2 0 0 0 1 0 0 0.233 AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第四局

4上，菅野智之3局上出現狀況，先被木下拓哉敲出安打上壘，他也靠著隊友的推進一路上到三壘，菅野在2人出局後連投2個保送，讓中日攻占滿壘，所幸菅野順利三振重砲葛雷諾，化解失分危機。

4下，該局首棒打者坂本勇人靠著四壞球保送上壘，但麥基和陽岱鋼接連被三振，而村田修一野未能建功，中日仍以1：0領先巨人。

第二局

中日前4局都有攻勢，森野將彥敲出左外野二壘安打，1人出局後，福田永將敲出中外野安打，中日先馳得點。

第一局

1上，巨人王牌菅野智之解決中日開路先鋒京田陽太，三振掉荒木雅博後，被大島洋平擊出三壘方向強勁滾地球，巨人三壘手麥基擋下來了但來不及傳，形成安打，而下一棒葛雷諾擊出右外野飛球遭到接殺。

1下，中日龍先發洋投瓦爾德斯也是2人出局後被敲出安打，坂本勇人擊出中外野落地安打，洋砲麥基遭到三振，兩隊得分尚未開張。

先發陣容

中日 棒次 讀賣巨人 京田陽太 1 長野久義 荒木雅博 2 山本泰寬 大島洋平 3 坂本勇人 葛雷諾 4 麥基 森野將彥 5 陽岱鋼 藤井淳志 6 村田修一 福田永將 7 石川慎吾 木下拓哉 8 小林誠司 瓦爾德斯 9 菅野智之 瓦爾德斯 先發投手 菅野智之

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