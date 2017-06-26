華南金控盃》敗部復活！台東縣、台中市搶進四強

台東縣林昱回壘得分與隊友慶賀。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕106年華南金控盃青少棒錦標賽，今天（26日）在嘉義縣立棒球場，送出最後兩張四強門票，分別由台東縣以12：2擊敗新北市，台中市以9：8險勝台南市，各以A、B組敗部冠軍之姿晉級。

早上10點率先登場的A組敗部冠軍戰，台東縣1局下率先2：0領先，加上2局下一輪猛攻灌進7分，奠定勝利基礎，用4局就結束比賽。

台東縣總教練黃貴裕表示，球員在烈日下出賽，有人抽筋有人被釘鞋刮傷，但仍保持企圖心，進攻機會都有掌握，他也沒有下太多戰術指令，全靠小朋友們拿下勝利，對此他很感謝。

接著進行的B組敗部冠軍戰，台中市1局上就打下5分，但在2局下就被台南市追平，之後雙方變成守備大戰，直到6局下台南市攻勢再起拿下3分，台中市以5：8落後。

賴柏成打出台中市超前分幫助球隊1分險勝晉級四強。（棒協提供）

不過7局上台中市也還以顏色，滿壘局面下先由朱瑋淇安打追平比數，輪到賴柏成，掃出中外野安打幫球隊超前，台中市7局下守住對手最後反撲，以再見三振做結尾。

勝利打點的賴柏成笑說，因為天氣熱出賽，頭一直很暈，又在平手局面下上場打擊，緊張到快昏倒，現在獲勝人整個放鬆，非常期待有電視轉播的四強賽。

台中市總教練藍文權表示，雖然率先大量得分，但在對方換投手後，一度不適應，7局上最後進攻機會，告訴球員還有機會不要放棄，而球員也做到了，回台中主場就盡力拚。

華南金控盃決賽27日在台體大棒球場舉行，早上11點由台中市對花蓮縣，預定下午2點高雄市對台東縣。

6/26 （一） G27 10:00 臺東縣 VS 新北市 12A:2 4局 G28 13:00 臺南市 VS 臺中市 8:9 6/27 （二） ★G29 15:00 花蓮縣 VS 臺中市 台體 : ★G30 18:30 高雄市 VS 臺東縣 :

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