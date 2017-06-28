MLB》亞洲野手生存不易 日本關注林子偉
2017/06/28 08:22
林子偉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕林子偉是台灣睽違5年來再有野手登大聯盟，昨擔任先發三壘手，生涯首打席就敲安，不僅台灣球迷興奮，日媒《體育報知》、《Baseball Channel》皆報導這位「台灣新星」，由於亞州野手在大聯盟生存不易，日本球迷也都為林子偉加油打氣。
相較於投手在美國闖出名號，日本野手相較沉寂，現今還在大聯盟僅有鈴木一朗、青木宣親，且較成功的案例都是外野手，除了前面2人之外，還有松井秀喜，他和一朗是唯二在大聯盟待至少10年的日本野手。
至於日本內野手較成功的案例，則有松井稼頭央、井口資仁和岩村明憲，距離上一次日本內野手在大聯盟穩定先發，得追溯至2009年太空人二壘手松井稼頭央，他在該年出賽132場，打擊率0.250，外帶9轟19盜。
近年來韓國職棒野手特別受到大聯盟關注，但內野部分僅姜正浩特別亮眼（本季因酒駕遭判決尚未回美國打球），李大浩僅打1年就回國，朴炳鎬本季在3A表現相當掙扎，打擊率僅0.235。
對於林子偉能以內野手之姿在大聯盟出賽，日本球迷表示，「好厲害，希望日本的野手也能很活躍。」、「恭喜，期待亞州內野手在大聯盟能有更好的成績」
日本媒體關注林子偉。（取自日本雅虎）
日本媒體關注林子偉。（取自日本雅虎）
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