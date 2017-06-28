NBA》火箭力組大團 哈登積極遊說保羅

哈登（左）積極招攬保羅（右）加入火箭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭先前就曾傳出想要招攬快艇控衛保羅（Chris Paul），現在就連火箭一哥哈登（James Harden）也極力遊說保羅加入球隊。

ESPN記者史坦恩（Marc Stein）撰文指出，火箭現在一心想補強，並把目標放在保羅身上。哈登也積極鼓吹球團競逐保羅，並直接聯絡保羅，表明自己非常樂意與他一起打球。

目前據傳火箭打算兜售貝佛利（Patrick Beverley）、安德森（Ryan Anderson）及L.威廉斯（Lou Williams）等老將，以騰出更多薪資空間來競爭像是保羅、暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）等自由球員。

快艇預計將開出5年20億美元的天價合約留住保羅，但保羅還是傾向於以較低薪資加入馬刺或火箭等其他球隊。

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