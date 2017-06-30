MLB》差點飛出去！ 林子偉敲生涯首支三壘安打
2017/06/30 09:36
〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪戰雙城系列最終戰，林子偉擔任先發8棒二壘手，3局下擊出安打後，7局下再擊出生涯首支三壘安打，球還差點飛出去形成全壘打。
7局下，林子偉擔任首名打者，面對左投手波謝爾（Buddy Boshers），將一顆90.5英里伸卡球擊出右外野方向的深遠飛球，右外野手凱普勒（Max Kepler）沒接到，林子偉靠著快腿奔上三壘，隨後也靠馬瑞洛的安打跑回大聯盟生涯第1分。
林子偉單場擊出2支安打，大聯盟生涯第一次，也是台灣史上第3人，過去胡金龍曾經6度達成單場2安打，林哲瑄則有1次。此外，林子偉也是大聯盟史上第2位擊出三壘安打的台灣球員，過去只有胡金龍曾敲過三壘打，並以3支保有台灣最多紀錄。
林子偉敲出生涯首支三壘安打。（取自MLB）
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