MLB》剋死左打的雙城左投 遭林子偉打破一項紀錄

〔體育中心／綜合報導〕台灣左打林子偉被紅襪刻意安排在對方右投時上場，不過他今天證明自己也有棒打左投的實力，從左投波謝爾（Buddy Boshers）手中擊出生涯首支三壘安打。

數據顯示，這是波謝爾生涯3年首次被左打擊出三壘安打（58打數），本季他面對左打也非常有心得，賽前22打數僅被敲3支安打，被打擊率只有0.136，更僅被敲出1支長打，被長打率是0.273。

波謝爾被林子偉敲出三壘打，又被下棒右打的馬瑞洛擊出二壘打掉分，此役中繼0.2局，被敲3支安打，失掉1分，防禦率升至2.79。林子偉這支三壘安打飛行速度是98.1英里、仰角27度、飛行距離375英呎。

事實上，本季打擊大躍進的林子偉，今年在2A也展現出不怕左投的習性，35打數擊出11支安打，打擊率高達0.314，比對右投的0.298還要高，如果林子偉能在大聯盟繼續展現此特性，有助於獲得更多上場機會。

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林子偉棒打左投。（美聯社）

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