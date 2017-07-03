MLB》林子偉猛打賞 助紅襪痛宰藍鳥
2017/07/03 04:44
林子偉。（美聯社）
〔記者林子翔／綜合報導〕紅襪今作客藍鳥，林子偉把握先發機會，單場敲出3安猛打賞，守備上也有表現，紅襪靠貝茲單場雙響砲灌進8分打點，最後以15：1痛宰對手，系列戰橫掃藍鳥。
紅襪首局先攻1分，2局上林子偉敲出三壘安打，貝茲（Mookie Betts）揮出安打，林子偉跑回本壘得到第2分；4局上，林子偉、馬瑞洛（Deven Marrero）連續突襲短打上壘，貝茲轟出三分砲為球隊擴大領先。
林子偉第6局打擊時擊出中外野飛球出局，但下棒馬瑞洛敲安，貝茲再轟兩分砲。7局上紅襪攻占滿壘，林子偉首次滿壘打擊遭到三振，不過紅襪之後包含H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）兩分砲在內，一舉打進8分；林子偉第8局又揮出單場第三支安打。
總計林子偉5打數3安打，跑回2分，另吞下1次三振，打擊率回升至3成33；而林子偉在守備上也有表現，5局下林子偉飛撲守備並快傳一壘，可惜沒抓到打者，他接著策動雙殺化解失分危機。
紅襪先發波梅蘭茲（Drew Pomeranz）主投6局被敲5支安打，失掉1分，拿下勝投；藍鳥先發畢亞基尼（Joe Biagini）主投5.1局被敲10支安打（包含2轟），失掉7分，吞下敗投。
紅襪全場敲出21支安打，全隊有5人的安打數在3支以上，貝茲單場4安包含雙響砲，灌進8分打點，H.拉米瑞茲3安包含1轟有3分打點，馬瑞洛3安2打點，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、林子偉各有3安的表現。
林子偉。（美聯社）
藍鳥先發畢亞基尼被打爆。（美聯社）
貝茲猛打賞。（美聯社）
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