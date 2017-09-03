U18世界盃》台灣隊不敵南韓 總教練：關鍵是守備瑕疵（影音）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽，台灣隊遭到南韓投手梁敞涉壓制，加上守備上發生2次失誤，造成球隊大量失分，終場台灣隊以2：8不敵對手。今晚9點將迎戰義大利。

此役原訂台灣時間昨晚9點30分舉行，因雨延後2小時開打，台灣隊前晚與地主加拿大鏖戰到半夜才休息，一大早就要到球場準備，全隊僅休息不到4小時。

第7局登板的台灣隊投手吳世豪，他被南韓崔俊佑安打、加上盜壘、以及暴投攻佔三壘，下棒崔賢俊擊出投手前軟弱滾地球，吳世豪接到後傳本壘卻變成暴傳，讓南韓隊攻下第3分；9局上，台灣隊投手古林睿遇上亂流，南韓單局5安打加上觸身球、以及守備失誤，攻下5分，讓台灣隊無力追回。

劉致榮先發6局僅被擊出4支安打失2分，其中包含姜白虎一發陽春砲，不過後續接替上場的牛棚，僅萬昭清順利三上三下外，吳世豪失一分，古林睿煬更是單局被擊出4支安打加上守備失誤失5分，也讓台灣隊大勢已去。

總教練周宗志對此表示，賽制的安排就是這樣，這要球隊自己去克服，這場主要關鍵還是守備上的瑕疵，如果3局上曾翰宇能穩穩接住捕手回傳球，就能避免失去1分，9局上的三壘手王泓逸守備也是專注度不夠集中的關係，賽後也再提醒選手，雖然很累，但是只要站在球場上就是要把態度跟積極度表現出來，把每個環節都做到最好。

周宗志指出，劉致榮的表現在預期內，內容也都不錯，比起去年亞青，更有自信去跟打者去對決，至於古林睿煬本來就是要設定讓他再最後一局登板熟悉一下比賽感覺，今天球路偏高，才會被韓國隊抓到機會，再跟他提醒，後天依然會讓他擔任對澳洲隊的先發投手，會再協助他好好調整。

至於打線部分，周宗志說，第一局無人出局二壘有人大好機會沒有得分後，整體感覺比較急躁，節奏被投手帶走，追打太多的壞球。至於陳柏豪投球限制也與所屬中信兄弟球團達成協議，原則上單場不會超過50球，如果超過就休息一天，若是連續兩天出賽也將休息一天。

劉致榮先發6局僅失2分。（棒協提供）

韓國姜白虎擊出反方向陽春彈。（棒協提供）