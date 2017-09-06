世大運》鄭兆村回國中母校辦簽名會 自爆最怕這件事

鄭兆村（中）、彭士誠（右）與鄭兆村啟蒙教練莊一鴻（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕台灣標槍名將鄭兆村在世大運男子標槍決賽，以91公尺36逆轉奪金，一舉改寫全國、大會與亞洲紀錄，今日他與世大運反曲弓男團銀牌得主彭士誠一同返回母校桃園瑞原國中，不僅受到學弟、妹夾道歡迎，舉辦簽名會更是簽到手軟。

國小是棒球隊一員的鄭兆村，標槍生涯起點就是在瑞原國中啟蒙教練莊一鴻旗下，此次帶著世大運奪金光榮重返母校，他說：「這次回來希望自己能當學弟妹的榜樣，但也希望他們要維持自身角色，千萬別因為偶像崇拜，而忘了自己。」

鄭兆村成為母校桃園瑞原國中學生的大英雄（記者林岳甫攝）

鄭兆村、彭士誠也親切為學弟、妹簽名並合照，其中頂著金牌光環的鄭兆村，簡直就搖身變成偶像巨星，簽名、合照就超過1小時，他結束之後表示，「其實簽名簽再多都還好，但照相對我比較累，因為我不太喜歡笑。」

鄭兆村8月前往倫敦參加世界田徑錦標賽後，回到桃園就馬上到母校報到，莊一鴻還爆料，鄭兆村在一次試丟中，將標槍丟過學校操場，並滑進對面教室走廊，據目測起碼有87公尺，甚至還差點把教室的玻璃打破。

鄭兆村結束返校之旅後，也馬不停蹄搭著火車到台北，晚間將出席知名運動品牌Nike於信義區的活動。

鄭兆村（記者林岳甫攝）

鄭兆村、彭士誠開心為學弟妹簽名（記者林岳甫攝）

台灣之光鄭兆村與彭士誠重返母校瑞原國中，學弟妹都開心舉著看板（記者林岳甫攝）