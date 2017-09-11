美網》詹詠然大滿貫首冠到手 「辛然配」女雙強勢封后

詹詠然（右）今天與辛吉絲（左）合擊奪下美國網球公開賽女子雙打冠軍，詹詠然終於笑捧個人生涯首座大滿貫冠軍。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽女雙決戰，第2種子台將詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）火力全開，6：3、 6：2強壓捷克第7種子荷迪絲卡（Lucie Hdradecka）／席尼亞可娃（Katerina Siniakova），「辛然配」6連勝1盤未失強勢攻頂，28歲的詹詠然如願奪下生涯首座大滿貫冠軍，也首開台將在美網職業舞台封后的紀錄。

雙方人馬今年3月才在印地安泉決賽交手，當時「辛然配」直落2獲勝登基。如今相隔半年美網再相逢，老經驗如「辛然配」默契更好，臨場複製贏球模式，前後排攻守壓制捷克老少冤家，開賽第4局率先破發，一路領先下首盤到手；次盤「辛然配」乘勝追擊，第3局起再度接連突破，順勢拉開差距，最終連下兩城鎖定勝利，共享高達67.5萬美元（約2024萬台幣）冠軍獎金，等於每人至少千萬台幣入袋。「高齡」37歲的辛吉絲寶刀未老，這趟紐約行包辦混雙、女雙的雙料冠軍，更是紐約法拉盛公園的傳奇贏家。

今年「辛然配」自2月起首度合拍，迄今已豪奪7座冠軍，包括印地安泉（硬地）、馬德里（紅土）、羅馬（紅土）、馬優卡（草地）、伊斯特本（草地）、辛辛那提（硬地），外加剛到手的美網大滿貫（硬地），連戰皆捷的氣勢如日中天，本季結束之前，「辛然配」還將角逐北京、武漢及新加坡年終總決賽等三項硬地職業賽，仍有機會再創「金」喜。

詹詠然（右）今天與辛吉絲（左）合拍出擊，奪下美國網球公開賽女子雙打冠軍，這也是詹詠然生涯首座大滿貫冠軍。（路透）

詹詠然（左）今天與辛吉絲在美網女雙決賽搭檔，輕鬆擊敗對手。（法新社）



<h4>詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲女雙組合奪冠畫面</h4>