中職》二軍慢工出細活 范國宸敲生涯首轟

范國宸擊出2分打點全壘打，二軍首轟。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將新秀范國宸是今年世大運8名中職新人中，唯二在一軍尚未出賽的球員（另一為受傷的岳東華），雖然從二軍開始磨練，范國宸在第5場敲出首支全壘打，3打點全隊最多，幫助球隊12：6擊敗Lamigo二軍。

范國宸今年選秀第5輪被富邦悍將選中，簽約金180萬、30萬激勵獎金）、月薪5萬加盟，冬季聯盟、大專棒球聯賽都曾展現過打擊身手，今夏隨台灣隊打世大運，更在對韓關鍵一戰開轟振奮人心。

今天對上Lamigo二軍，范國宸先發5棒一壘手，1局上棒打Lamigo先發劉昱言，2分砲為球隊拉開領先，4打數2安打（1轟）3打點皆是今天富邦二軍最佳。Lamigo二軍楊岱均、李國生2局下也炸裂富邦先發蕭一傑，開出4分大局迎頭趕上，但富邦二軍7局上從中繼投手張明翔再打進4分奠定勝基。

范國宸擊出2分打點全壘打，二軍首轟。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手劉昱言（左）遭富邦二軍打者范國宸擊出2分打點全壘打。（記者黃志源攝）

楊岱均擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

楊岱均擊出陽春砲。（記者黃志源攝）

李國生擊出3分打點全壘打。（記者黃志源攝）



李國生擊出3分打點全壘打。（記者黃志源攝）



富邦二軍先發投手蕭一傑主投5局失5分。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍野手回傳本壘欲阻殺富邦二軍跑者張淯虎，但球傳偏了，就算Lamigo二軍捕手許禹壕跳起仍無法攔住球。（記者黃志源攝）