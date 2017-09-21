NBA》杜蘭特失言風波 雷霆中鋒諷：偉大球員不會批評隊友

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）日前在社群媒體推特上失言，批評前東家雷霆，還忘了切換帳號，引發熱議。雷霆中鋒坎特（Enes Kanter）近日接受節目訪問時表示，對於杜蘭特的說法感到難過，並指偉大的球員不會批評隊友。

「我不會生氣，我只是感到傷心。」坎特表示，「記得他（杜蘭特）還在雷霆時，我與他同隊約一年半，當他在這裡時，包含廚師、按摩治療師、教練、球員等等，整個州給他了想要的一切，就是盡可能讓他感到舒適。」

杜蘭特日前在網路上回應網友離開雷霆的原因，就是不想為總教練唐納文（Billy Donovan）打球，坎特則為唐納文護航，指他是新的總教練，「我不知道有沒有人像他一樣，帶兵第一年就打進西部決賽，我覺得他做得很好。」

被問到杜蘭特的道歉是否有用，坎特回應，「我們現在知道他對我們的看法，這讓我們很傷心，當他在雷霆時，我們一起打球，一起贏球、輸球，我們沒有互相責怪對方，我們也沒有批評杜蘭特，他也沒有批評我們，如今他這些話真的讓人難過。」坎特強調，杜蘭特的言論讓整個球隊感到傷心，「這是不尊重的。」

「我覺得偉大的球員不會互相指責。」坎特說，「他們總是承擔責任，永遠不會責批評對方，我記得有一次季後賽輸球，記者問魏斯布魯克（Russell Westbrook），他說，『我們團結一致，不會批評對方，如果我們輸球，就是我們的錯，這不是教練的錯、或是其他人的錯，輸球是每個人的錯，我們是一體的』。」

雷霆中鋒坎特。（資料照，美聯社）