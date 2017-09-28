企排》電眼雙帥秀新球衣 先與老隊友吳宗軒嗆聲（影音）

〔記者粘藐云／台北報導〕106年企業排球聯賽將在10月28日點燃戰火，今公布全新球衣，「電眼雙胞胎」劉鴻杰、劉鴻敏新球季將改披國訓戰袍，賽前搞笑嗆聲，期待碰上老東家MIZUNO。

新球衣亮相，劉鴻敏說：「覺得很新鮮，整體設計有很大的突破。」新球季將碰上老東家，劉鴻杰說當期待，因為很熟悉，當然會全力以赴。

兩人今年在世大運表現受球迷關注，劉鴻杰表示，現在很常會被認出來，連買早餐都會有人發現他們，「大家也會給我們鼓勵、加油，覺得相當感動」。不過他也笑說：「不是所有人都分得出來兄弟倆誰是誰，最好分辨兩人的方式就是脖子側邊有痣的是哥哥。」

效力MIZUNO的高人氣男神吳宗軒也期待新球季與雙胞胎交手，並笑稱：「我們拭目以待，在前排的時候可能會有言語交流。」至於新球衣，他說：「新球衣上的閃電象徵球隊的風格，以速度為主。」

企業排球聯賽將在10月28日於台灣體育大學開打，屆時也會有電視轉播，理事長王貴賢表示，世大運期間，感受到台灣球迷對排球的熱情，期待企排能延續熱潮，且球員換上新球衣，也可以帶給大家耳目一新的感受。

國訓劉鴻敏（左）與劉鴻杰（右）。（記者陳志曲攝）

中華民國排球協會理事長王貴賢。（記者陳志曲攝）

106年企業男女排球聯賽舉行新球衣發表會，國訓劉鴻敏（左起）與劉鴻杰、長力吳政陽、MIZUNO吳宗軒、珀兆蕭湘凌、桃園石易黃建銘、中纖王艾仕出席發表會。（記者陳志曲攝）

長力吳政陽。（記者陳志曲攝）

MIZUNO吳宗軒。（記者陳志曲攝）

珀兆蕭湘凌。（記者陳志曲攝）

桃園石易黃建銘。（記者陳志曲攝）

中纖王艾仕。（記者陳志曲攝）

106年企業男女排球聯賽舉行新球衣發表會，國訓劉鴻敏（左起）與劉鴻杰、長力吳政陽、中華民國排球協會理事長王貴賢、珀兆蕭湘凌、中纖王艾仕、桃園石易黃建銘、MIZUNO吳宗軒出席發表會。（記者陳志曲攝）

106年企業男女排球聯賽新球衣展示。（記者陳志曲攝）