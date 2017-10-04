鬥陣特攻》OPC季後賽6日登場 首日由「零敗」ArT對上BLK

[1]OPC第二季季後賽將於6日登場。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《鬥陣特攻》太平洋職業錦標賽（OPC）第二季季後賽即將於6日舉行，經過6週廝殺出線的前四強：韓國零敗強隊Ardeont、第一季冠軍FW閃電狼、HKA、BLK於台北暴雪電競館將展開七戰四勝的單敗淘汰制，屆時場地除佈置成鬥陣特攻特色外，購買入場的觀眾可獲得限定福袋並與選手、Cosplayer近距離接觸，還有享受樂團ArtnerdGames feat.暴君的熱血演奏。

經過上週最後賽程，香港戰隊HKA成功追平澳洲戰隊BLK戰績8勝6敗，並以對戰優勢卡入第三名席次，不用與首季零敗魔王ArT在季後賽首輪交手，本季ArT做為新加入OPC的隊伍就打出14勝0敗完美表現，強勢奪得季賽第一位置，第一季冠軍閃電狼則是以11勝3敗站穩第二名。

[2]挺進季後賽的四傑分別為ArT、FW、HKA與BLK。（暴雪娛樂提供）

6日將由ArT對上BLK、7日則是FW對上HKA、8日首場對由兩日賽事落敗的隊伍先進行季軍戰，接著則是勝出的兩支隊伍進行冠軍戰，賽制均為七戰四勝制。

[3]四隊對戰賽事表。（暴雪娛樂提供）

本季季後賽將對外售票，頭兩天賽事票價為300元、第三天冠軍戰則是700元，觀眾買票進場不只可以觀賞賽事，更可以感受現場佈置成鬥陣特攻的經典配色風格、獲得市價近千元福袋，並欣賞樂團ArtnerdGames feat.暴君的熱血演奏。

[4]屆時場地將佈置成鬥陣特攻特色。（暴雪娛樂提供）