361°運動鞋奪美國雜誌大賞 明年金門馬贊助選手服

361°簽約選手同時也是世大運半程馬拉松國手的陳秉豐也給予MERAKI高度肯定（361°提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年進軍台灣市場的361°國際運動鞋品牌，主打由台灣設計師及開發團隊所設計的專業跑鞋，日前於國際鞋壇傳出捷報，榮獲美國跑者雜誌Competitor Running《BEST DEBUT》秋冬跑鞋大賞的肯定。此外，明年的金門馬拉松，361°將提供最專業的排汗衣給選手使用。

Competitor Running《BEST DEBUT》在報導中表示：「361-SPINJECT是361°至今為止最優秀的全方位鞋款，它所提供的緩震性能優於市面上大部分鞋款。前腳掌所提供的彈性度尤其突出，軟硬適中，不會過於塌軟而影響穿著的感覺」。

361°今年二月以另款緩震型跑鞋361-SENSATION 2拿下世界最大的跑步權威雜誌RUNNER’S WORLD同名獎項，接連獲獎更再次證明了台灣的製鞋實力以及台灣設計師的功力。

運動時尚近年來已成為運動商品選購的考量之一，除了良好的功能性之外，消費者更希望在運動之餘能夠用來做日常穿搭，讓運動鞋不只是能運動。SPINJECT就是一雙能夠滿足這樣雙重需求的鞋款，設計靈感來自於澳洲迴力鏢，前腳掌與後腳跟配置361°獨家科技QU!KFOAMTM，提供良好的緩震與回彈性，鞋面採用一片式編織鞋面搭配無車縫工藝，有如襪套式的貼合包覆，新穎的針織鞋面外型十分搶眼。

361°將贊助明年元月13、14日開跑的金門馬拉松賽，將提供給競技組（全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里）選手專業快速排汗賽衣，且首次分男、女款式，讓每位選手都能穿得帥氣或美麗奔馳在金門的賽道上。

361-SPINJECT一雙兼具流行及功能性的時尚跑鞋（361°提供）

361°時尚跑鞋SPINJECT獲選美國跑者雜誌Competitor Running秋冬跑鞋大賞的肯定（361°提供）

361°秋冬頂級緩震鞋款361-MERAKI十月隆重上市（361°提供）

不管是街頭穿搭、都市輕跑都能輕鬆搞定的休閒跑鞋361-SPINJECT（361°提供）