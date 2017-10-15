陳金鋒獲頒十大傑出青年 自爆明年不能報名的原因

陳金鋒今獲頒十大傑出青年獎，他率領興嘉國小棒球隊揮棒，將精神傳承下去。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「台灣巨砲」陳金鋒入選為第55屆十大傑出青年，今出席頒獎典禮，他致詞感謝台灣、台灣社會，因為有台灣社會的支持，他才能站在這裡，他並自爆要感謝主辦單位的工作人員，因該員通知他說，如果今年不報名，明年就不能報名了。

陳金鋒致詞還說，希望每個家長能單純支持孩子運動、從事體育活動，因為「為國爭光」負擔他已背負太久，太沉重了。

與陳金鋒同為體育技藝類十大傑出青年當選人的羽球國手戴資穎，戴資穎透過影片發表得獎感言，她說未來想要教小朋友體育，她也用自身經驗鼓勵想走體育這條路的青年，即使選擇當體育選手，也不能放棄念書。

戴爸戴楠凱代表上台致詞時表示，當家長的只要支持孩子，讓孩子做自己，孩子開心、家長就開心且很滿足了。

國際青年商會中華民國總會長侯宗延表示，該會成立65年，舉辦十大傑出青年選拔已有55年，只要20歲以上、40歲以下（出生日期在民國66年1月1日以後，及民國85年12月31日以前）的國民或華僑都可報名；而最高榮譽金手獎，象徵青年雙手、人類的希望，期許獲獎的當選人，成為全國青年表率，為社會盡一份力。