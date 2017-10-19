第一屆迷你足球錦標賽 培養台灣小球星

第一屆迷你足球錦標賽。（主辦單位提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年第一屆Mini Cup迷你足球錦標賽，將於21日在圓山花博戶外廣場展開，比賽分成U6、U8及U10三個組別，其中U10的比賽，也將於12月9、1010兩天進行決賽，中華民國迷你足球協會特別邀請國際隊伍來到台灣共襄盛舉，其中包括日本、香港、上海、北京四支外隊，一同跟冠亞軍隊伍切磋交流，讓Mini Cup盃賽更豐富精采。

Mini Cup迷你足球賽，期盼能推動幼兒在快樂踢足球的過程中玩出健康力，提供有品質的比賽及傳遞專業的運動概念，並於決賽時舉行吃喝玩樂幼兒足球嘉年華會，除了協會提供專業的幼兒體適能檢測體驗之外，還有很多好玩的闖關活動，適合全家一起來同樂。

主辦單位還為Mini Cup盃用心打造兩隻可愛的吉祥物陪伴這群熱足球的小朋友們，記者會邀請到中華民國迷你足球協會的名譽理事長許淑華擔任迷你足球推廣大使，共同為台灣基層足球向下紮根及提升足球競爭力而努力。

Mini Cup此次賽事也會加入電視轉，期待能將比賽推廣至全國讓更多的小朋友有機會在決賽中成為小小球星。賽事期間也邀請贊助商為小小選手加油打氣，提供許多獎品、獎項做為獎勵。