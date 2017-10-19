LOL世界賽》五大賽區頭號種子全滅！ LCK冠軍LZ直落三遭淘汰

[1]LZ以直落三慘遭淘汰，成為八強賽首支遭淘汰隊伍，SSG順利晉級四強。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕若要說哪支隊伍在《英雄聯盟》S7世界賽最有奪冠呼聲，除了不可忘記的「BO5」王者SK Telecom T1外，自然是LCK夏季冠軍Longzhu Gaming，在LZ卻在八強賽踢到鐵板，無法應付來自同賽區Samsung Galaxy快速集結的團戰支援，意外以直落三落敗，成為本屆八強賽首支遭淘汰隊伍，這也代表五大賽區的頭號種子已全數出局。

[2]首局LZ先選，選擇賈克斯（Khan）、嘉文四世（Cuzz）、星朵拉（Bdd）、剎雅（PraY）與瑟雷西（GorillA）；SSG則是凱能（CuVee）、史瓦妮（Ambition）、馬爾札哈（Crown）、崔絲塔娜（Ruler）與銳空（CoreJJ）。（取自Twitch）

開局星朵拉（Bdd）不斷壓線兇馬爾札哈（Crown），儘管Crown躲過首次單殺危機，但還是在7分鐘被對方單殺成功，但SSG也靠著史瓦妮（Ambition）GANK順利反打星朵拉成功，接著又來到上路收下賈克斯（Khan），順利推倒下外塔，展現優異遊走能力。

度過對線期後，雙方不斷在中路河道口展開多次碰撞，但都勢均力敵，直到29分鐘雙方又在同位置開戰，儘管雙方仍打出2換2，但SSG卻靠著LZ在巴龍池視野盲區的失誤，成功偷調首條巴龍，並靠著流暢轉線推倒對方中路水晶兵營，LZ只能選擇讓賈克斯繼續分推交換地圖物件。

35分鐘LZ則是等靜待SSG轉上推二塔時機，趁勢打出一波1換4，減緩對方攻勢，隨著38分鐘第二條巴龍現蹤，LZ想要開巴龍逼戰，卻反被SSG拿下兩顆人頭並收下巴龍，並拿下三座兵營取得極大優勢，而遠古巨龍同樣由SSG拿下，最終就在44分鐘打出2換5攻勢拿下主堡獲勝。

[3]第二局仍由LZ先選，選擇科加斯（Khan）、嘉文四世（Cuzz）、奧莉安娜（Bdd）、法洛士（PraY）與露露（GorillA）；SSG則是慎（CuVee）、史瓦妮（Ambition）、塔莉雅（Crown）、崔絲塔娜（Ruler）與塔里克（CoreJJ）。（取自Twitch）

一改陣容招牌後期陣，本局SSG從對線期就開始壓迫，開局10分鐘內就兩度策劃四夾二讓LZ四顆人頭掉落，並取得首塔經濟，靠的正是塔莉雅（Crown）及慎（CuVee）的全球流特性，很快在前期打出破口，但13分鐘LZ也以多人及時擊殺正在吃預示者的崔絲塔娜（Ruler），反把預示者收下。

16分鐘LZ看似抓到落單的崔絲塔娜，SSG有如早已計畫好般，靠著慎及塔里克（CoreJJ）大絕成功保護隊友並反打出1換2攻勢，接著雙方又在小龍池前開戰 SSG依舊在團戰攻防更勝一籌，送給LZ世界賽第二次團滅，隨後也順利吃下巴龍，有著巴龍BUFF的SSG三路進逼對方高地，再靠著塔莉雅開大築牆助隊伍拿下高地塔，LZ既阻止不了對方拆塔，會戰也打不贏，只能看著自家主堡在29分鐘被對手推倒。

[4]第三局由SSG先選，選擇慎（CuVee）、史瓦妮（Ambition）、麗珊卓（Crown）、崔絲塔娜（Ruler）與塔里克（CoreJJ）；LZ則是拿特朗德（Khan）、古拉格斯（Cuzz）、塔莉雅（Bdd）、法洛士（PraY）與銳空（GorillA）。（取自Twitch）

本局LZ想轉守為攻，拿出前中期陣容應戰，開局8分鐘藍BUFF成為雙方首次交戰場地，塔里克（CoreJJ）成功逃過四夾二的殘血危機，撐到隊友前來支援，一挑三的史瓦妮（Ambition）成功倖存還奪走BUFF，3分鐘後同樣位置SSG四人成功蹲點收下古拉格斯（Cuzz）取得首殺，野區控制遠遜於史瓦妮，也讓LZ下路不斷被SSG進攻。

很快地，中下兩路都被打出破口，LZ只能死守上路線並把特朗德調到下路持續分推，25分鐘，雖然由LZ策劃一波夾擊，但SSG集結實在迅速，又打出0換4攻勢，直接拿下首條巴龍，再靠著招牌轉線節奏連拿三座二塔並推倒下路兵營，LZ只能被動因應；儘管LZ終於在30分鐘展開反擊收下兩顆人頭；但2分鐘過後，SSG又再度集結LZ高地前，靠著塔里克大絕施放的成功會戰再度讓LZ團滅，只花了33分鐘就拿下對方主堡。

終場LZ就以直落三慘遭淘汰，成為八強賽首支遭淘汰隊伍，SSG順利晉級四強，等待中國WE與北美C9的勝隊，下一場八強賽將在明日下午四點展開，由韓國SKT對上歐洲「瘋狂兔子」MSF。