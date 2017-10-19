中職》富邦悍將23日展開秋訓 邀請五位大聯盟教練指導

富邦悍將。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將預計從10月23日展開秋訓，將由隊長高國輝率領多數球員參加。延續美式球風，富邦悍將今年再度高規格邀請美國職棒大聯盟體系的五位外籍教練來台，五位洋教練預計從26日（四）下午起，加入球隊進行指導。

富邦悍將領隊蔡承儒表示：「富邦悍將邀請五位大聯盟體系教練加入秋訓，一方面希望幫助球員成長，另一方面也能帶給教練團新的思維與學習，進而能幫助球隊整體提升，期盼在下一球季能帶給球迷全新的氣象！」悍將總教練葉君璋表示：「期待年輕選手能趁此機會多看多學，並從中修正缺點提升戰力。」

外野兼跑壘指導教練Gary Thurman，在國民隊長年位居外野及跑壘指導總監，是協助國民隊成為速度棒球的關鍵人物，Thurman自2016年起與悍將互動頻繁，協助球隊每次的春、秋訓，對於富邦悍將野手相當熟悉，這次還協助秋訓課表統籌，並將觀察悍將小將們自今年初春訓後的進步程度。

預定明年球季起出任老虎系統打擊指導總監的Phil Clark，目前為老虎隊2A打擊教練，去年即受邀擔任悍將春訓打擊客座教練，對悍將打者的攻擊面並不陌生，Clark的指導著重基本攻擊概念及確實擊球要領，可協助悍將年輕選手在打擊端的自我突破。

內野守備教練Teddy Kubiak為前印地安人小聯盟系統總教練，2012、2013年時曾來台協助青棒訓練營，本身對於年輕選手的內野基本功要求非常嚴厲，再加上本身超過卅年的執教經驗，亦可協助悍將教練團提升指導能力。

遊騎兵隊3A投手教練Greg Hibbard，過去長期在印地安人小聯盟執教，並多次來台參與訓練營；悍將投手增菘瑋在效力印地安人時期，也被Hibbard指導過，兩人睽違4年再次在台灣相會，增菘瑋說：「他在了解選手後，會針對一些小動作和特點做個別指導，對年輕投手會很有幫助。也期待秋訓和他續舊，再從他身上多學些技術。」

捕手教練石橋史匡，自日本發跡，2008年進入道奇系統，目前任職於道奇低階1A，富邦悍將也期待藉由石橋教練擁有美職及日職兩方面的捕手經驗，能夠啟發年輕捕手群，並為教練團帶來新思維。

悍將隊將自23日起分兩階段進行為期五周的秋訓課程。秋訓第一周將以台北為據點，上午將加入公關、法治、理財、投資及保險等教育課程，下午預計至未來主場、新莊棒球場練球。第二周（10/30）起將開拔至高雄義大醫院燕巢棒球場，上午練球，下午則進行體能訓練。