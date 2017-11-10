中職》釐清兄弟風暴真相 象迷直接找上史耐德

史耐德。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟不續約7名球員引發風暴，其中28歲投手林煜清遭指稱難溝通，近日發數次聲明澄清、否認。有象迷為了釐清真相，直接到總教練史耐德的社群網站用英文留言，盼能獲得教練團說法。

遭釋出的林煜清先前透過經紀公司表示，被領隊告知釋出原因是「教練團認為林煜清自我且難以溝通」，讓他感到徹底心寒，「林煜清要的並不是有一份新合約留在中信，我們只是不願擔負虛構的『自我』、『難以溝通』罪名。」

週三又有週刊爆料，林煜清因操守傳聞，遭球團質疑其實力和表現有差距，未完全發揮，甚至有管理階層曾傳簡訊對他嗆聲，「不要以為你在幹嘛我不知道！」對此，林煜清再發聲明強烈駁斥內容，表示絕無涉入任何與假球相關事件，也沒有與任何酒色財氣事件牽扯。

即便中信球團昨發布聲明強調，從未指稱任何球員涉及「打假球」或「放水」，但領隊劉志威也說，「總教練給我的回應就是這樣（難溝通），最近釋出球員名單，主要考量是戰力和球隊文化重建，林煜清表現和成績都不符合戰力需求。」

為了釐清真相，有球迷直接找到史耐德的IG直接tag他，並用英文留言，「@史耐德 教練，我是象迷，領隊宣稱15號林投手被釋出是因為教練呈報該名投手自我且難溝通，這是真的嗎？我想聽聽你的意見，謝謝。」

象迷直接在IG留言詢問史耐德真相。（取自史耐德IG）