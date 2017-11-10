MLB》大谷挑戰大聯盟 新版入札制度恐讓火腿少拿5億

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今宣布同意讓「投打二刀流」大谷翔平透過入札制度挑戰大聯盟，若按照新版的入札制度，火腿隊最多僅能拿不到70萬美元，比起舊版少了約1930萬美元（約新台幣5.85億元）。

依大聯盟新版勞資協議，25歲以下國際球員簽約金最高為575萬美元，入札金則是合約的15％至20％，23歲的大谷翔平只能簽小聯盟約，目前國際球員簽約金籌碼最多是遊騎兵的353.5萬美元，若以這數字估算，火腿只能拿到70.7萬美元。

不過，大聯盟有意讓舊版的入札制度再延一年，代表這能讓火腿最多拿到2000萬美元（約新台幣6億）入札金，但仍待大聯盟球員工會同意。

栗山英樹表示，期待大谷翔平能實現他的夢想，相信大谷能成為世界一的選手。預計大谷翔平今年內就會確定加盟的大聯盟球隊。

大谷翔平在2012年高中畢業後，想直接挑戰大聯盟，多數美職球團有興趣，但火腿在該年的日職選秀會上，仍以第一指名選中大谷翔平，最後也說福他加入球隊。

總計日職5年來，大谷翔平投球方面累積42勝15敗，平均防禦率2.52；打擊方面則累積296安、48轟，平均打擊率0.286。大谷翔平曾在日職創下最快165公里的速球紀錄。