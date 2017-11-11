MLB》說夢話、吃拉麵變強 陳偉殷遭中日前隊友頻爆料

陳偉殷和中日前隊友吉見一起感情好。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新竹報導〕陳偉殷今年邀請前中日龍隊友投手吉見一起、捕手小田幸平、外野手大島洋平參與棒球訓練營，吉見3人趁機頻頻爆料他在中日的糗事：「陳偉殷說夢話，但不是用日文」。

吉見指出，陳偉殷剛入隊時，曾在春訓同住1個月，平時兩人都用日文交談，就寢後卻發現他會說夢話，而且講的不是日文，「才剛習慣他講日文，睡到一半突然聽到他講夢話，而且是一堆我聽不懂的，才想起他是台灣人。」他笑說。

吉見與陳偉殷的感情不錯，一度並稱中日左右護法，吉見認為，陳偉殷後來會變強，是因常跟他去吃拉麵的關係。

吉見一起。（記者林正堃攝）

大島印象最深刻的是，職棒生涯首安竟是打到陳偉殷，他回憶，2010年3月27日，對廣島5局下擊出生涯首安，球卻打到在一壘的跑者陳偉殷，被判妨礙守備，形成3人出局，「我記得很清楚，是打到他的腳，因為他的關係，我踏出在職棒的第一步。」他說。

大島的位置是中外野手，他表示，如果是吉見或陳偉殷先發，他站在外野覺得很放心，因為球不太會飛過來，覺得兩人是很好的棒球選手。

小田於前年1月25日宣布退休，球員時期常與陳偉殷搭檔，他表示，陳偉殷剛開始的日文很爛，後來慢慢變得很好，兩人也比較有交流，他也爆料：「如果他在比賽的表現好，講日文就很順，如果投不好，就會故意裝作不會講日文。」