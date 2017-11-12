MLB》「不做傷害自己的事」 陳偉殷不行使逃脫條款

〔記者羅志朋／新竹報導〕日前馬林魚旅美投手陳偉殷決定不行使逃脫條款，執行接下來3年合約，若在馬林魚「待好待滿」，這3年球團需支付殷仔5200萬美元（約15.6億台幣），他說，因為這兩年沒表現，如果行使逃脫條款，對他來說是更大的傷害。

2016年1月馬林魚和殷仔簽下5年8000萬美元（約24億台幣）合約，其中簽約金1300萬美元，分兩次付款，第一次500萬美元是在今年12月1日入賬，第二次800萬美元則於明年7月1日付清，也就是說，到目前為止殷仔還沒領到馬林魚所付的簽約金。

殷仔2016、2017年薪分別為600萬美元、900萬美元，合約有個但書，就是2017年世界大賽結束4天以內，決定是否行使逃脫條款，或是執行接下來3年合約，殷仔選擇後者，他說，「這兩年沒表現，這部分不能否認，如果實行條款，會是更大的傷害，對我而言，為什麼要做傷害自己的事?」

去年殷仔出賽22場都是先發，投了123.1局，戰績5勝5敗、防禦率4.96，今年出賽9場其中5場先發，拿下2勝1敗、防禦率3.82。

在馬林魚待了兩年，殷仔表示，他和球隊教練、球員都已慢慢融入，如果要再換新環境，現階段會是他自己比較排斥的，之後就是努力做好，為球隊做出貢獻。

殷仔2018至2020年的逐年年薪依序為1000萬美元、2000萬美元、2200萬美元，如果以下3個條件全符合，則自動執行2021年1600萬美元合約，條件包括2020年投球局數達180局或2019、2020年投球局數總計360局，2020年球季結束未列入傷兵名單，2021年春訓身體是健康的。

陳偉殷（記者林正堃攝）