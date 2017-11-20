跨越30年的馬蹄聲 馬術嘉年華喚起昔日感動

〔記者廖聿偉／台北報導〕首屆馬場町馬術錦標賽昨完美落幕，本次結合馬術嘉年華，讓民眾能了解馬術，也能親自參與其中，現場舉辦迷你馬騎乘活動，家長帶小孩大排長龍，都想體驗騎馬樂趣，兩天雖天公不作美，但仍吸引上千名觀眾共襄盛舉，一起沉浸在馬術嘉年華之中。

馬場町過去是80年代官方訓練騎手、舉辦比賽的場地，之後改建成馬場町紀念公園，供民眾休閒使用，本次在中華民國馬術協會和台北市政府努力推動下，相隔30年後，重新舉辦馬術比賽，中華民國馬術協會秘書長林增雄表示:「期盼馬場町馬術錦標賽能持續舉辦，每年都帶給居民不一樣的感動。」

本次嘉年華結合多項活動，街頭藝人賣藝、傳統特色美食、騎馬體驗等，另外還有一個特別的攤位，就是已創立超過十年的台灣馬術治療中心，特別選在嘉年華，義賣物資，期盼能幫助身心障礙者，走出戶外，享受騎馬的樂趣。

台灣馬術治療中心過去已幫助過無數名腦麻、自閉症和身心障礙幼童，體驗馬術樂趣，替他們找到自信和快樂，用陽光、健康的方式享受人生，攤販負責人表示，「每年我們都花費數百萬，幫助身心障礙的孩童在馬上奔馳，馬術每堂課程要價上千元，但能啟發幼童的心靈，和幫助他們認識世界，所以很需要社會大眾的贊助和捐款。」

十一月初的CSIJ-B青少年障礙跨越錦標賽才剛落幕，月中立刻舉辦場町馬術錦標，讓台灣頂尖騎士能在國內就有大舞臺競爭，其中STARFiSH星予公關公司也成為幕後推手，兩場活動不但幫忙行銷，派遣人力攝影、支援賽事宣傳，甚至還成為贊助商，也讓選手、馬術活動有更多曝光的機會。

STARFiSH星予公關創辦人于長君，有公關教主的稱號，本身就很熱愛體育，因此公司也大力贊助馬術、綜合格鬥和賽車等多項運動賽事，于長君表示，「公司贊助體育，純粹是期盼能有更多默默努力的選手得到支持，也希望台灣體育能蓬勃發展。」

馬場町馬術錦標賽，選手雨中競賽，精采度不減。（中華民國馬術協會提供）

馬術治療中心設置攤位。（取自馬術治療中心ＦＢ）

「公關教主」于長君。（取自于長君ＦＢ）

馬術嘉年華取辦體驗活動。（記者廖聿偉攝）

馬術嘉年華，各里民也熱情參與，賣特色美食。（記者廖聿偉攝）