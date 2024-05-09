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MVP候選人過招 雷霆次輪開門紅

2024/05/09 05:30

雷霆吉爾吉斯亞歷山大（右）砍29分，力壓同為MVP候選人東契奇（左）的19分。（美聯社）

吉爾吉斯亞歷山大砍29分

〔記者盧養宣／綜合報導〕挾著上輪橫掃鵜鶘的氣勢，青春軍團雷霆昨在西部季後賽次輪首戰靠著吉爾吉斯亞歷山大繳出29分準大三元領軍，以117：95奪得開門紅。

此系列賽僅是聯盟史上第3次有例行賽場均超過30分的好手正面交鋒，同為25歲且都在MVP決選名單的東契奇（場均33.9分）與吉爾吉斯亞歷山大（30.1分）表現卻南轅北轍，東契奇身為聯盟得分王，帶膝傷上陣手感低迷，19投6中僅拿19分還發生5次失誤，完全被貢獻29分、9籃板、9助攻的吉爾吉斯亞歷山大搶盡鋒頭。

聯盟得分王東契奇

救不了獨行俠

季後賽未嘗敗績的雷霆，此役再度展現防守功力，前5戰還未讓對手得分超過95分，是繼2016年馬刺後第一隊，新科年度最佳教頭達格諾不忘盛讚限制東契奇有功的道特，「對付東契奇並不容易，但他是名戰士、總是幹勁十足，讓這位如此優秀的球員無法繳出最好的表現。」

此外，聯盟昨公布年度最佳防守球員，灰狼中鋒戈貝爾生涯第四度獲獎，追平名人堂中鋒穆湯波、華勒斯，並列史上第一。馬刺狀元溫班亞瑪屈居第2，無緣成為NBA史上首位抱走該獎項的新人。

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