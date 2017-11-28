NBA》活塞卓蒙德26分、22籃板 率隊打跑東部霸主塞爾提克

禁區大將卓蒙德（左）。（歐新社）



〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克今日回到主場迎接活塞挑戰，想不到地主風采全被活塞的哈里斯（Tobias Harris）、禁區大將卓蒙德（Andre Drummond）搶光，兩人打出本季數一數二的好表現，並率隊在第四節狂轟地主，最終以118：108擊倒綠衫軍。

活塞首節打得十分順手，單節進帳31分，不過，塞爾提克並非省油的燈，第二節回敬34分，兩軍半場結束，活塞暫以60：57領先，兩隊在第三節打完甚至以86：86打平，但關鍵第四節，厄文無法展現「關鍵一哥」身手，且客隊活塞單節又轟進32分，並一舉將勝利帶走。

哈里斯手感熱得發燙，全場16投11中，包括三分球6投5中，全場轟進31分外帶8籃板，禁區大將卓蒙德更驚人繳出26分、22籃板「雙廿」表現，並附上6助攻，主控R.傑克森（Reggie Jackson）20分、7助攻，布萊德利（Avery Bradley）面對前東家也拿到13分。

史馬特（Marcus Smart）23分進帳，其中17分在下半場所得到，厄文18分外帶9助攻，但下半場僅拿4分，無法在關鍵時刻率領綠衫軍再次翻轉戰局，且塞軍全場發生17次失誤比活塞8次多，也是另個戰敗主因。

哈里斯（右）。（USA TODAY Sports）

厄文。（歐新社）

