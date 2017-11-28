NBA》帕克歸隊首戰扛先發 馬刺逆轉小牛收主場四連勝（影音）

Just like he never left... Tony Parker scores his first bucket of the season! #GoSpursGo



: @NBATV pic.twitter.com/gSSyLrRyTb — NBA （@NBA） 2017年11月28日

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今於主場對上小牛，老將T.帕克（Tony Parker）傷癒復出首戰先發亮相，睽違7個月重返賽場，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）轟下本季個人新高33分全力相挺，助馬刺後來居上以115：108贏球。

今年5月季後賽時弄斷左大腿肌腱的T.帕克，今在主場比賽歸隊先發，睽違7個月終於回到最熱愛的球賽，本季初登場先發14分鐘拿6分傳出4次助攻，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）在第二節還剩7分鐘時，因為不滿判決、指著雙眼怒斥裁判「打開你的眼睛！」被判技術犯規後，隨後仍怒氣難消被趕出場，到休息室看完帕克的回歸首戰。

上半場打完落後13分的馬刺，易籃後逐漸追近比分成功逆轉，末節反領先小牛十多分，艾德瑞吉上陣38分鐘、全場19投13中轟下本季個人新高33分，另有10籃板3阻攻2抄截演出，開季20戰第7次單場達陣20分10籃板，隊史僅次鄧肯（Tim Duncan）於2009年的8次。P.加索（Pau Gasol）外線4投3中攻下25分亦為本季個人新高，馬刺本季單場得分破百的戰績來到10勝0敗。

T.帕克傷癒復出首戰先發亮相。（USA TODAY Sports）

P.加索25分、艾德瑞吉33分都寫本季個人新高。（USA TODAY Sports）