NBA》歐拉迪波36分無用 暴龍力退溜馬續當東部老三

德羅森率暴龍收主場六連勝。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今在主場迎戰溜馬,雖被歐拉迪波(Victor Oladipo)砍進生涯新高36分,但全隊以五成高命中率穩定輸出掌握領先,後衛德羅森(DeMar DeRozan)獲全隊最多26分,率暴龍以120:115擊敗溜馬,收下主場六連勝續居東部第三。

此役前半形成拉鋸戰、雙方互有領先持續緊咬比分,暴龍於第二節尾聲衝出8:0攻勢結束上半場取得7分領先,易籃後持續拿分壓迫對方,三節打完以94:89領先。末節開打不到一分鐘,溜馬連得4分追到剩一分落後,但暴龍隨即甦醒飆分,再度把領先拉回雙位數差距。

溜馬歐拉迪波於最後8分半鐘三罰俱中,暴龍N.鮑威爾(Norman Powell)回敬單手爆扣開啟8:0攻勢,溜馬在倒數不到2分鐘時追至剩5分落後,不料隨後三投盡失,德羅森穩穩罰進2球守住勝利,溜馬苦吞例行賽作客暴龍球場8連敗,而暴龍三節打完領先的戰績衝到13勝0敗。

此役兩隊火感發燙,溜馬團隊命中率4成41、暴龍則為4成95直逼五成,德羅森獲全隊最多26分外帶5籃板5助攻,板凳出發的博爾特(Jakob Poeltl)全場8投俱中獲生涯新高18分。溜馬先發四人得分上雙,歐拉迪波砍進3顆三分球轟下全場最高36分,刷新生涯紀錄。

歐拉迪波飆進生涯新高36分。(USA TODAY Sports)

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="zh-tw"><p lang="en" dir="ltr">With another big performance of 36 PTS, 7 REB, 6 AST, 3 STL & 3 BLK for 68.4 FPTS, <a href="https://twitter.com/VicOladipo?ref_src=twsrc%5Etfw">@VicOladipo</a> is your <a href="https://twitter.com/hashtag/FantasyPlayeroftheNight?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FantasyPlayeroftheNight</a>!<br><br>Enjoy some highlights from his past 3 games! He put up 171.2 FPTS on 81 PTS, 16 REB, 16 AST, 10 STL & 9 BLK in that stretch! <a href="https://twitter.com/hashtag/NBAFantasy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NBAFantasy</a> <a href="https://t.co/kM3zy3dop3">pic.twitter.com/kM3zy3dop3</a></p>— NBA Fantasy (@NBAFantasy) <a href="https://twitter.com/NBAFantasy/status/936814376299802624?ref_src=twsrc%5Etfw">2017年12月2日</a></blockquote>

