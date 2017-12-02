NBA》藍道夫雙十、法克斯關鍵上籃 國王送公牛八連敗

法克斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟後段班對決，西部倒數第二的國王今作客東部爐主公牛，此役雙方戰得難分難捨，直到最後24.2秒國王法克斯（De'Aaron Fox）關鍵上籃得手鎖定勝績，終場以107：106賞給公牛八連敗。

上半場結束，國王持有1分領先，易籃後再靠著希爾（George Hill）的三分打及挑籃得手，將比數擴大到7分差，雖然公牛一度將比數反超，不過第三節最後2.5秒，坦波（Garrett Temple）飆進三分彈，國王再以82：81要回領先。

末節兩隊比數持續緊咬，關鍵時刻法克斯上籃得手、波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）兩罰中一，國王取得5分領先，儘管最後公牛命重壓哨三分球，仍不敵國王以1分差吞敗。

國王以藍道夫（Zach Randolph）的25分13籃板「雙十」表現為全場最高，波丹諾維奇拿下次高的19分，坦波貢獻13分；公牛方面，替補J.葛蘭特（Jerian Grant）的17分為全隊最佳，馬卡南（Lauri Markkanen）、羅培茲（Robin Lopez）及齊普薩（Paul Zipser）各進帳14分。

藍道夫攻下全場最高25分。（法新社）

J.葛蘭特替補出賽繳全隊最高17分。（歐新社）