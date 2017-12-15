NBA》詹皇大三元力壓球哥！騎士退湖人收3連勝

詹姆斯（中）灌籃。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今在主場迎戰湖人，詹姆斯與「球哥」波爾的對決成為關注焦點，然而薑還是老的辣，詹皇今繳出25分、12籃板、12助攻，收下本季第4次大三元，率隊以121：112力退湖人，寫下3連勝。

今面對勁敵騎士，紫金大軍展現韌性，上半場一度領先，4成95團隊命中率僅小輸給騎士，不過三分球31投9中，無法與騎士破4成的命中率匹敵；易籃後，騎士打出一波31：26攻勢，一鼓作氣把勝利帶走。

波爾此役表現不俗，繳出13分、11助攻、8籃板的準大三元數據，英葛蘭攻下全隊最高26分，替補上陣的庫茲進帳20分、7籃板。

騎士此役團隊命中率達5成，詹姆斯繳出25分、12籃板、12助攻達成本季第4次大三元，也是生涯第59次，已追平「大鳥」博德，並列史上第6名。

洛夫砍下全隊最高28分、11籃板，老將卡德隆進帳17分。

詹姆斯明年夏天將可以跳出合約，他的下一步也引起關注，先前曾傳出湖人及火箭都有意網羅，與湖人賽前投籃練習時，詹姆斯也未受訪，令外界好奇是否不想多談相關話題。

「球哥」波爾（左）、詹姆斯（右）。（USA TODAY Sports）

老將卡德隆進帳17分。（法新社）