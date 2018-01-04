舉重》中國選手禁藥遭沒收獎牌 陳葦綾奧運金牌寄來了

陳葦綾。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2008年北京奧運48公斤舉重金牌陳燮霞、銀牌土耳其選手厄茲坎相繼因藥檢未過，由我國舉重好手陳葦綾和盧映錡遞補金、銀牌，這兩個獎牌已經寄來台灣，中華奧會將擇日頒發。

陳葦綾於2008年京奧舉重48公斤級賽場上，繳出抓舉84公斤、挺舉112公斤，總和196公斤的成績奪銅，但原金牌中國陳燮霞和銀牌土耳其厄茲坎，皆因藥檢未過獎牌遭取消，陳葦綾成為繼許淑淨之後，台灣第二位遞補金牌得主。

根據《中央社》報導，中華奧會秘書長沈依婷表示，陳葦綾和盧映錡遞補的金、銀牌在去年寄來台灣，由於IOC規定奧運獎牌必須在公該場合，由國際奧會委員來親自頒獎，中華奧會將儘速排定時程，讓兩人能拿到獎牌。

體育署去年就曾承諾，陳葦綾原本獲頒500萬國光獎金也將補足至1200萬。

國際奧會（IOC）去年追回2008年北京奧運中國3面女子舉重金牌，分別是75公斤級曹磊、69公斤級劉春紅和48公斤陳燮霞，這三名選手被驗出服用GHRP-2興奮劑，根據IOC最新的法令，只要任何國家有3名以上選手違反禁藥條例，該國將被處以禁賽1年處分。

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陳葦綾。（資料照，記者林正堃攝）