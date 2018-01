〔體育中心/綜合報導〕權威記者Ken Rosenthal報導,大都會將以3年3900萬美元(約11.5億台幣)簽回重砲布魯斯(Jay Bruce)。

布魯斯自2016年交易來到大都會,去年又在季中被送到印地安人,2017年合計出賽146場狂轟36發全壘打,外帶101分打點,現年30歲的他,再以3年合約回到大都會。

布魯斯生涯三度入選明星賽,兩度獲選銀棒獎,生涯10年轟出277發全壘打,平均打擊率0.249。

Source confirms: Jay Bruce back to #Mets, three years, $39 million. Deal first reported by @Jerrycrasnick.