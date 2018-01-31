NBA》卓蒙德轟21分22籃板 騎士不敵活塞還傷了愛神

All-Star Andre Drummond （21 PTS, 22 REB） powers @DetroitPistons to home win! pic.twitter.com/0uIntnxSKi — NBA （@NBA） 2018年1月31日

〔體育中心／綜合報導〕騎士今作客底特律賠了夫人又折兵，球星「愛神」洛夫（Kevin Love）首節弄傷左手退場，預計得缺陣6到8週，甫遞補入選明星賽的活塞門神卓蒙德（Andre Drummond）發威狂砍21分22籃板7助攻，活塞先發五人得分破百，以125：114揚威主場驅逐騎士。

騎士洛夫首節不慎弄傷左手退場，檢查結果為第五掌骨骨折，預計得休6到8週，正值八連敗低潮的活塞趁勢猛攻飆分，遞補巫師球星沃爾（John Wall）入選明星賽的門神卓蒙德大爆發，上場38分狂轟21分22籃板7助攻，外帶抄截、阻攻各3，S.強森（Stanley Johnson）飆進5顆外線獲全場最多、也是生涯新高的26分，此役活塞先發五人合飆108分，團隊命中率破五成殺翻騎士。

洛夫意外傷退讓騎士元氣大傷，雖努力追分但始終無法扳回劣勢，第四節尾聲逐漸被拉開比分，最終以二位數不敵活塞。詹姆斯（LeBron James）獲全隊最多21分另有6籃板7助攻，決勝節只上場5分鐘一分未得，回歸的魏德（Dwyane Wade）替補出賽28分鐘獲18分8籃板5助攻，生涯得分超過「大鳥」柏德（Larry Bird）躍居史上第32名。

卓蒙德飆21分22籃板主場止敗。（法新社）

魏德紀錄夜輸球收場。（美聯社）

騎士輸球還傷了先發大將。（美聯社）