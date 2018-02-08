NBA》金童發威飆29分 爵士踢館灰熊喜迎7連勝

盧比歐（右）繳出全場最高29分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火燙的爵士今天又在客場踢館灰熊，兩隊雖然命中率都不高，不過爵士靠著本季大爆發的「西班牙金童」盧比歐（Ricky Rubio），繳出全場最高29分8助攻，助爵士以92：88勝灰熊，拿下7連勝。

爵士近期勢如破竹，賽前已拿下6連勝火力強勁，前役對上鵜鶘，更是砍下本季新高133分，反觀灰熊近期則出師不利，而且接連兩場都拿不到90分，兩隊近況雖是天差地遠，不過爵士倒是沒佔到任何便宜，遭遇灰熊在主場頑強抵抗。

灰熊在首節展現銅牆鐵壁的防守，不過首節兩隊命中率都不高，首節打完爵士以21：16領先。次節兩隊比數依舊糾結，爵士雖然略佔優勢，但也很難拉開差距，靠著盧比歐外線出手命中，助爵士連拿5分，上半場結束兩隊還是維持5分之差。

易籃後，灰熊雖然一度打出幾波攻勢，第三節剩2分23秒時，在哈里森（Andrew Harrison）突破上籃得手後，追到僅2分落後。沒想到接下來灰熊卻失去準心，爵士J.強森（Joe Johnson）一人連拿5分後反超。

而爵士在末節總算拉開差距，比賽剩下最後37秒時，在盧比歐一口氣連拿4分之後，爵士一舉拉開比數，鎖定勝利，最終就以92：88擊敗灰熊。

「西班牙金童」盧比歐此役砍下29分8籃板3次助攻，本季大爆發，最近五戰有四戰都砍下至少20分，命中率高達55.4%，今天在先發五人中表現也最為亮眼，替補上場的胡德（Rodney Hood）則拿下18分，「超級菜鳥」米契爾（Donovan Mitchell）12投4中僅拿9分。

苦吞5連敗的灰熊，則是由哈里森拿下23分全隊最佳，M.加索（Marc Gasol）則有20分6籃板和5助攻進帳。

哈里森（左）拿下灰熊全隊最高23分。（美聯社）