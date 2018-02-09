NBA》厄文關鍵三罰全進 綠衫軍延長賽力退巫師

厄文在關鍵時刻都能挺身而出。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今作客華盛頓，厄文（Kyrie Irving）第四節關鍵三罰全進將比賽帶進延長賽，更與布朗（Jaylen Brown）聯手在延長賽率先取得領先；巫師少了主控沃爾（John Wall）今天由波特（Otto Porter Jr.）攻下全隊最高，不過最後延長賽仍由塞爾提克以110：104獲勝。

上半場雙方比數不相上下，直到第三節結束才拉到五分差，末節雙方打的激烈，還上演罰球大戰，羅齊爾（Terry Rozier）、新同學孟羅（Greg Monroe）、塔圖姆（Jayson Tatum）相繼站上罰球線，巫師畢爾（Bradley Beal）也積極進攻追分，不過命中率並不高。

波特（右）今攻下全隊最高。（法新社）

靠著波特跳投、罰球得分，加上小莫里斯（Marcus Morris）兩罰全中，巫師在最後56秒取得領先，最後9秒還握有三分領先，不過小莫里斯因為犯規送厄文上罰球線，厄文也掌握機會三罰全中，將比賽帶進延長賽。

延長賽開始中鋒葛托特（Marcin Gortat）接連在籃下得分，不過小莫里斯再度發生要命犯規，多次送厄文上罰球線，除了罰球之外，厄文一條龍切入上籃，加上布朗驚險的三分球，助綠衫軍率先取得領先優勢，加上巫師命中率低迷，最後由塞爾提克獲勝。

此役厄文攻下全隊最高28分、5籃板、6助攻，布朗則拿下18分、射進三顆三分球，助隊坐穩龍頭寶座；巫師波特拿下27分、11籃板，畢爾則拿下18分、5籃板、9助攻，共出手27次僅7中。

巫師沃爾因膝傷在場邊觀戰。（法新社）