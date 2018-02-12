MLB》達比修、阿里耶塔都來馬林魚 基特：我們還是魯蛇

基特出清馬林魚球星。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕退役球星基特（Derek Jeter）入主馬林魚後，大動作出清多位球星的決策飽受批評，有媒體提問若找來達比修有和阿里耶塔（Jake Arrieta）能否有所幫助，竟被基特立刻否決。

基特團隊接管馬林魚後，接連送走球隊明星主力以壓低團隊薪資，年度MVP重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）、金手套球星歐蘇納（Marcell Ozuna）、耶利奇（Christian Yelich）和高登（Dee Gordon）全數離隊，部分球團人員如球探、吉祥物扮演者也丟掉飯碗，強硬決策引發球迷反彈，媒體檢討聲浪不斷。

《運動畫刊》撰文指出，知名棒球作家Tom Verducci向基特問道，與其選擇交易，若馬林魚當初決定留下史坦頓等人，並從自由市場找先發補強，會不會讓球隊更有競爭力，基特回應其實之前就有球迷在公開活動說過類似提案，認為基特應該做的只有一件事，就是簽投手。

「我就說，『好啊，哪兩個投手？』結果他回答不出來。」基特回憶，表示當然可以找2個投手加入球隊，但是依舊不會贏。Tom Verducci接著提議，那如果這兩個投手是達比修有和阿里耶塔，狀況是否會不同，基特依舊回應：「不，他們還是贏不了，你才剛剛挖了一個大洞（交易球星），最終還是得從裡面爬出來，這可是很費工的。」

達比修有6年約情定小熊。（資料照，法新社）

阿里耶塔躍居自由市場最大咖。（資料照，美聯社）