MLB》15年來最強洋基隊 王建民風光入選！

王建民。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基媒體「pinstripealley」近日評選過去15年來最強的25人名單，我國旅美投手王建民也入選，成為先發輪值的其中一員。

這份名單範圍涵蓋2003至2017年，王建民在2006年的好表現，讓他入選明星陣容的輪值四號。建仔該年繳19勝6敗，不僅是勝投王，塞揚票選更僅次於桑塔納（Johan Santana），排名第2。

其他輪值則分別為2017年塞維里諾（Luis Severino）、2010年沙巴西亞（CC Sabathia）、2008年穆西納（Mike Mussina）和2003年佩提特（Andy Pettitte），洋基近年來的王牌田中將大則未入選。

15年來最強25人名單

先發打線

1 基特（2006） 游擊

2 賈吉（2017） 右外

3 吉昂比（2003） 指定打擊

4 A-Rod（2007） 三壘

5 提謝拉（2009） 一壘

6 卡諾（2012） 二壘

7 波沙達（2003） 捕手

8 松井秀喜（2004） 左外

9 葛蘭德森（2011） 中外

板凳

1 桑契斯（2017） 捕手

2 索里安諾（2003） 二壘/外野

3 葛瑞戈爾斯（2017） 游擊

4 薛菲爾德（2004） 三壘/外野

5 戴蒙（2009） 外野

先發輪值

1 塞維里諾（2017）

2 沙巴西亞（2010）

3 穆西納（2008）

4 王建民（2006）

5 佩提特（2003）

牛棚

1 李維拉（2008）

2 羅伯森（2011）

3 畢坦西斯（2014）

4 米勒（2015）

5 格林（2017）

6 強森（2005）