網球》費爸重回世界第一 締造史上最老球王紀錄

費德爾。（法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）在荷蘭鹿特丹男網賽八強賽中，以4：6、6：1、6：1，擊敗荷蘭選手哈塞（Robin Haase），不但晉級四強，也確定下週將超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），重回球王寶座，成為網壇最老球王。

費德爾以36歲又195天，超越網球名將阿格西（Andre Agassi）的33歲又131天，成為世界網壇最老球王，相隔5年106天再當龍頭；費德爾生涯首次當球王是在2004年2月2日，他將在今年2月19日重登世界第一，兩次時間相差14年又17天，也是史上首次球王日與最後球王日相隔天數最長的選手。

費德爾表示，「我認為要達到世界第一是運動生涯的最終目標之一，有時候你會打得很順，在職業生涯之初達到這個成就，但後來必須拚，從另名好手奪回，但隨著年紀漸長，你就要加倍努力，所以這次的世界第一，對我的職業生涯來說意義重大。」他也說，自己已經36歲，快要37歲還能重回球王寶座，「這絕對是夢想成真，我無法相信。」

包含今年初的澳網冠軍在內，寶刀未老的費德爾生涯贏得20座大滿貫賽冠軍，稱霸網壇302週，如今再奪得網壇最老球王，為他的傳奇生涯再添一筆。

費德爾。（法新社）

費德爾重回球王寶座。（法新社）

費德爾。（法新社）

費德爾成為網壇最老球王。（法新社）