亞洲門戶交流戰》「洋投投得亂七八糟！」 桃猿可能再找新洋將

桃猿洋投尼克斯（中）此役表現不佳。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿和羅德交流戰第2場以1：5輸球，「洪總」洪一中賽後對兩名洋投道恩斯及尼克斯的表現非常不滿意，表示：「反正還有時間，回去會請公司注意一下有沒有新洋將。」

桃猿今由林樺慶先發迎戰羅德，他投4.2局用85球只失1分，但道恩斯及尼克斯在6、7局相繼登板後表現並不理想，在這兩局就掉4分，也種下敗因。洪總賽後就說：「這場比賽本土投手投得還不錯，沒想到兩個洋投投得亂七八糟，一上來就先來一、兩個保送，這樣不失分才怪!」

Lamigo桃猿先發投手林樺慶。（記者陳志曲攝）



相較之下，道恩斯的表現還沒那麼糟，他在6局登板後先投出一個保送，後來羅德打者是靠失誤上壘，也將一壘跑者推進到三壘，隨後他再用雙殺解危，只失1分收場。

但尼克斯的表現就很糟糕，他一上來面對代打的李杜軒就投出保送，接著又出現保送，接著暴投又來，看得場邊的洪總面色凝重。尼克斯最後在對5棒大嶺翔太投出保送又暴投後，在投手丘上出現不適的感覺，防護員也上場探視，最後失3分後提前退場。

對於尼克斯是否有不適，洪總仍然不悅地說，「應該沒有吧，可能是投不好在牽拖!」洪總表示原本以為尼克斯是控球不錯的投手，沒想到卻出現這樣荒腔走版的狀況，對他的表現相當不滿意。

桃猿洋投尼克斯。（特派記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿洋投道恩斯。（特派記者陳志曲攝）

李杜軒。（特派記者陳志曲攝）