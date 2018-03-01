決戰北海道》趁空體驗札幌風雪 洪總：被雪打臉！

洪一中等教練團成員，一早也趁空檔到戶外感受風雪。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕猿隊抵達札幌後終於在今天早上看到下大雪，原本浪漫且興奮的心情，隨著天氣轉成暴風雪，於中午過後變成擔憂，領隊劉玠廷雖與航空公司聯繫，確認返台班機尚未受到影響，實際狀況要等明天早上才會明朗。

札幌大雪紛飛，領隊劉玠廷也趁機體驗北國風情。（特派記者林正堃攝）

猿隊早上在飯店用早餐時，見到落地窗外降下大雪都很興奮，總教練洪一中邊喝咖啡邊賞雪很是浪漫，10點過後風雪轉強，市容快速變成全白，街上響起氣象警報，除雪車輛紛紛出動，外出購物或賞雪的教練與球員陸續趕回，洪總甚至驚呼「竟然被雪打臉！」。

猿隊於中午過後從新聞得知，日本東北地區、北海道都被暴風雪侵襲，已經造成多個航班、鐵路車次被取消、停駛，領隊劉玠廷立刻向航空公司聯繫，確認返台班機尚未受到影響，實際狀況要等明天早上才會明朗。

洪一中等教練團成員，一早也趁空檔到戶外感受風雪。（特派記者林正堃攝）

札幌大雪紛飛，領隊劉玠廷也趁機體驗北國風情。（特派記者林正堃攝）

札幌下大雪，球賽在巨蛋開打不受影響，但就怕返台會延誤。（特派記者林正堃攝）

札幌下大雪，球賽在巨蛋開打不受影響，但就怕返台會延誤。（特派記者林正堃攝）