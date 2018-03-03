公鹿主場戰溜馬 今日賽事預告與轉播

字母哥。（美聯社）

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東部排名第5的溜馬將對上排名第7的公鹿，兩隊皆為連敗所苦，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）上場對上活塞的比賽不慎弄傷眼睛，今日能否出戰，仍是未知數；同屬東部排名中後段班的尼克將對上快艇，兩隊上次交手由尼克拿下勝利，兩隊再度強碰，快艇能否復仇成功，或是尼克將再拿下勝利，敬請期待。

SBL方面，首場先由排名第三的金酒對上聯盟龍頭璞園，兩隊目前有兩場勝差，隨後由富邦對上台啤，兩隊同樣也有兩場勝差，想知道最新消息，記得鎖定自由體育文字轉播。

UBA大專籃球聯賽8強賽即將進入尾聲，排名第一的健行科大昨率先奪得4強門票，今晚壓軸對上中州科大，喜愛學生籃球的朋友們，千萬不要錯過。

第四階段的高中木棒聯賽將於今日開戰，智林體育台將網路直播嘉義市立棒球場的兩場賽事，喜愛棒球的朋友，記得收看！

NBA例行賽

9：00 溜馬vs.公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台



11：30 尼克vs.快艇 緯來體育

UBA大專籃球聯賽 8強

13：00 國立體大vs.台灣師大

14：45 輔仁大學vs.高雄師大

16：30 義守大學vs.北市大學

18：15 中州科大vs.健行科大

地點：健行科技大學

轉播單位：FOX體育1、3台

SBL

17:00 金酒vs.璞園

19:00 台啤vs.富邦

地點：桃園巨蛋

轉播單位：緯來體育、愛爾達體育2台

高中木棒聯賽

09：00 西苑高中vs.花蓮體中

12：00 每合高中vs.善化高中

地點：嘉義市立棒球場

09：00 高苑工商vs.鶯歌工商

12：00 北科附工vs.南英商工

地點：嘉義縣立棒球場

轉播單位:智林體育台Youtube網路轉播嘉義市棒球場賽事