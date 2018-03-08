暴雪英霸》亞太對決月中展開！ 八支頂尖戰隊爭奪300萬總獎金

Blizzard電競副理YAMANE。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《暴雪英霸》上半年度重頭戲「HGC全球冠軍賽－亞太對決」即將在3月16日至18日於台北暴雪電競館開打，台港澳地區唯一代表LM將挑戰來自中韓七支強隊，一同爭奪10萬美金（約新台幣290萬）總獎金池。

暴雪台灣/香港/東南亞董事總經理陳博一表示：「我們很榮幸可以再次在台灣舉辦《暴雪英霸》HGC全球冠軍賽 – 亞太對決，這是暴雪電競館今年第一個國際等級的大型賽事。」

本次將有八支隊伍參賽，包括中國黃金聯賽的前三種子：Super Perfect Team（SPT）、TheOne.SGTY（TheOne）、CE；南韓超級聯賽前四種子：Tempest、Ballistix、KSV Black與Team BlossoM。台港澳代表則是由兩支頂尖戰隊成員Soul Torturers與Team Face Check成員所組成的LM。

亞太對決首場比賽就將由LM出戰南韓第一種子Tempest，可說是十分強勁的對手，賽制採雙敗淘汰制，勝者朝勝者組賽程走、敗者則落入敗者組，以全勝戰績晉級總決賽的勝組將在總決賽有一勝領先優勢，總冠軍賽將採七戰四勝。

負責《暴雪英霸》電競項目的Blizzard電競副理YAMANE指出，此次亞太對決可說是集結全球最強隊伍，而南韓選手訓練非常扎實，也在賽事名列前茅，屆時比賽將會非常精彩。

賽事門票已於昨晚開賣，門票將加贈隨機《暴雪英霸》好禮，精彩賽事也會同步以中、英、韓三語轉播，而為鼓勵更多玩家參與盛事，賽事期間將每天抽出線上與現場共計20位玩家，獲得《暴雪英霸》遊戲內寶石，讓玩家有機會帶走全新暴風特警組合包。

全新暴風特警組合包將有機會被幸運觀眾帶走。（暴雪娛樂提供）