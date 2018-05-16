中職》最快曾飆154公里 黃勝雄涉家暴自毀前程

黃勝雄。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將左投黃勝雄因陷入家暴風波，今天遭富邦悍將球團以傷害公司形象為由，決定予以釋出。黃勝雄過去曾飆到154公里，也是2017年經典賽台灣代表隊的一員，如今恐自毀前程。
黃勝雄在業餘時期曾飆到154公里，2013年他獲義大第一指名，隔年1月以400萬元簽約金、11萬月薪加盟。2014年賽季黃勝雄以單季119次三振勇奪聯盟三振王，2015年賽季因手肘傷勢，動刀清除骨刺，2016年賽季他擔任後援，幫助悍將前身義大犀牛拿下總冠軍。
2017年，黃勝雄入選第四屆經典賽台灣代表隊，但他在4月因左手肘不適下放二軍，整季繳出0勝3敗防禦率高達8.27。今年賽季黃勝雄只在一軍出賽1場，該場對決桃猿，他面對4名打者都沒有解決，被敲2安、投1次觸身球，失掉4分3分責失。
不過，黃勝雄近年來私生活上屢遭週刊爆料，像是今年1月曾被爆出約砲女球迷，如今又遭《鏡週刊》爆料，黃勝雄偷腥成慣性，甚至多次痛毆妻子，悍將球團決定將他釋出。
黃勝雄中職生涯成績：
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年度
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出賽
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先發
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勝投
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敗投
|
中繼
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救援
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防禦率
|
三振
|
2014
|
27
|
25
|
9
|
7
|
1
|
1
|
4.23
|
119
|
2015
|
37
|
7
|
3
|
7
|
5
|
2
|
4.99
|
49
|
2016
|
47
|
0
|
1
|
4
|
8
|
8
|
4.91
|
31
|
2017
|
25
|
0
|
0
|
3
|
2
|
2
|
8.27
|
21
|
2018
|
1
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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∞
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0
黃勝雄曾是2017年經典賽台灣隊國手一員。（資料照，記者陳志曲攝）