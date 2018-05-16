中職》最快曾飆154公里 黃勝雄涉家暴自毀前程

黃勝雄。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將左投黃勝雄因陷入家暴風波，今天遭富邦悍將球團以傷害公司形象為由，決定予以釋出。黃勝雄過去曾飆到154公里，也是2017年經典賽台灣代表隊的一員，如今恐自毀前程。

黃勝雄在業餘時期曾飆到154公里，2013年他獲義大第一指名，隔年1月以400萬元簽約金、11萬月薪加盟。2014年賽季黃勝雄以單季119次三振勇奪聯盟三振王，2015年賽季因手肘傷勢，動刀清除骨刺，2016年賽季他擔任後援，幫助悍將前身義大犀牛拿下總冠軍。

2017年，黃勝雄入選第四屆經典賽台灣代表隊，但他在4月因左手肘不適下放二軍，整季繳出0勝3敗防禦率高達8.27。今年賽季黃勝雄只在一軍出賽1場，該場對決桃猿，他面對4名打者都沒有解決，被敲2安、投1次觸身球，失掉4分3分責失。

不過，黃勝雄近年來私生活上屢遭週刊爆料，像是今年1月曾被爆出約砲女球迷，如今又遭《鏡週刊》爆料，黃勝雄偷腥成慣性，甚至多次痛毆妻子，悍將球團決定將他釋出。

黃勝雄中職生涯成績：

年度 出賽 先發 勝投 敗投 中繼 救援 防禦率 三振 2014 27 25 9 7 1 1 4.23 119 2015 37 7 3 7 5 2 4.99 49 2016 47 0 1 4 8 8 4.91 31 2017 25 0 0 3 2 2 8.27 21 2018 1 0 0 0 0 0 ∞ 0

黃勝雄曾是2017年經典賽台灣隊國手一員。（資料照，記者陳志曲攝）