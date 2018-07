足球》樂極生悲！加拿大足球賽慶祝嗨過頭 結果GG了（影音）

加拿大足球錦標賽的比賽中有球迷在看台上燃燒火炬。(USA TODAY)

〔體育中心/綜合報導〕日前於加拿大足球錦標賽(Canadian Championship)中,由多倫多FC(Toronto FC)對上渥太華暴怒隊(Ottawa Fury)的比賽發生了一起火災意外,據了解是多倫多FC的球迷在看台上燃燒火炬助興,不料卻延燒到一旁揮舞的旗幟,造成了小規模的火災,更因此讓球賽中斷,所幸並未造成傷亡。

球賽進行到下半場時,看台突然傳出一聲巨響,伴隨著濃煙冒出,使得比賽暫停了五分鐘。賽後一名現場觀眾表示,當時有看到部分多倫多FC的球迷攜帶燃燒物品進場,顯然違背了球場安全的相關規範。對此多倫多FC也發布聲明,將暫停球迷可以自由攜帶加油器具進場的權利,並與渥太華當地的警方聯手進行調查。

該足球俱樂部通訊主管布雷德利(Jeff Bradley)指出,原先球場是可以准許球迷將超大型旗幟和鼓等應援器具帶入指定區域,不過在進行此事件調查的同時,這些特權將被停止。

火勢被撲滅後,球賽才恢復進行。(美聯社)

雖然火災發生得當下已有部分球迷被逐出球場,但主事者仍未被逮捕。事發後多倫多FC總經理曼寧(Bill Manning)也作出了回應:「球迷、球員和員工們的安全是最重要的,對於昨晚發生的意外是絕對無法接受的,將會全力追查出主事者。」

賽後多倫多FC教練凡寧(Greg Vanney)也直言看台上所發生的事件讓他們感到十分地尷尬,不過發生完這段插曲,仍得繼續比賽。終場多倫多FC還是以1:0擊敗了渥太華暴怒隊,率先闖入下週的準決賽。

And just like that #TorontoFC #TFC supporters have set fire to our field and stadium. LOSERS!!!! @TorontoFCViews @TorontoFCII @torontofc #CanChamp #FuryFC #WeStandTogether where are @OttawaPolice this calls for arrests!!! pic.twitter.com/IHhIK0axtS