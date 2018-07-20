足球》阿根廷遭爆世足賽內鬨 梅西全隊面前飆罵主帥

2018/07/20 14:38

梅西（左）被爆料直接在所有球員面前砲轟主帥桑保利（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上一屆拿下亞軍的阿根廷，今年在世界盃表現不佳，16強戰不敵法國，早早打包回家，主帥桑保利（Jorge Sampaoli）成為眾矢之的，球賽結束後就遭開除，而今媒體又爆出他在球隊慘輸克羅埃西亞後，竟在所有人前面遭當家球星梅西（Lionel Messi）飆罵。

阿根廷媒體《DiárioOlé》的一名足球評論員，在其最近出版電子書的其中一章，鉅細靡遺地爆料阿根廷在0：3輸給克羅埃西亞後所引爆的「茶壺風暴」。

慘敗克國之後，球隊中的老大哥馬斯切拉諾（Javier Mascherano）和梅西馬上帶頭發難，砲轟教練團在訓練、陣容、換人等不利導致球隊輸球，要求桑保利與兩名助教站出來解釋清楚，並痛批他們在比賽時太過緊張，讓球員們都無法信任他們。

梅西更直接在會議上直接怒飆主帥桑保利：「我們不知道你到底在想什麼，也不想再信任你的執教，接下來的比賽我們會自己想辦法。」

桑保利則說：「所以你們要自己來排出賽陣容和指導訓練嗎？」

梅西則反嗆桑保利：「你曾經問了我10次，要讓哪個球員上、哪個球員又該下，但我從來就沒有回答過你。有種你就當著大家的面說，我講過誰的名字！」

當時在場的除了23名球員、教練團成員外，還有阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia），不過當下他也只是安慰桑保利說：「你就順著他們吧。」而另一位助理教練想辭職，也被塔皮亞勸阻留下。

桑保利自2017年6月執掌國家隊兵符，就曾多次引發爭議，今年率領阿根廷出征世界盃前，就因疑似涉嫌騷擾女廚師險遭撤換，小組賽第三戰前夕，又在媒體面前洩漏軍情。而本屆世足賽落幕之後，阿根廷足協也正式開除桑保利，並支付200萬美元（約6112萬台幣）的解約金。

桑保利曾不經意洩漏軍情。（取自太陽報）

阿根廷本屆打得荒腔走板，總教練桑保利（右）被視為頭號戰犯。（資料照，路透）

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