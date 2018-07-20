韓職》相隔近4000天再度先發 42歲名投林昌勇老當益壯

2018/07/20 20:45

林昌勇曾在2013年效力芝加哥小熊。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕真的是老當益壯!相隔3946天，韓職起亞虎42歲名投林昌勇今天再度先發登板，對KT巫師先發4.1局失2分，最終無關勝敗。

林昌勇國際賽經驗豐富，曾多次對台灣隊投球，去年入選經典賽南韓代表隊，國內球迷對他應不陌生，1995年開啟職業生涯，不含此役，過去他在韓職累積128場先發，也拿過4次韓職救援王，2008至12年效力日職養樂多，拿下128次救援成功，累積防禦率僅2.09。

2013年林昌勇加盟美職小熊，僅投6場、5局投球，防禦率5.40，隔年返回韓職老東家三星獅發展，2016年轉投起亞虎效力至今。

林昌勇在日職和大聯盟都不曾先發，上次他在韓職先發已是2007年9月30日的事了，當時的對手是現代獨角獸，如今，現代獨角獸已不在了，成了耐克森英雄的前身，林昌勇還在場上奮戰。

換句話說，今天林昌勇對KT巫師投球，足足相隔3946天再度登板先發，投4.1局用了74球，被敲5安失2分，另飆4K，沒有投出保送，退場後兩隊戰成2:2平手，林昌勇無關勝敗，本季累積防禦率2.90。

林昌勇上個月剛滿42歲，他還不是最猛的，退役名投郭源治1999年10月11日對兄弟象先發，當時他高齡43歲又6天，至今仍是中職史上本土投手最年長先發紀錄保持人。

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