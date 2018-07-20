中職》終於開轟向老婆交代 高國慶明拚800打點

統一高國慶最快明天就能成為中職史上800分打點第4人。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕睽違逾2個月，獅隊老將高國慶終於又開轟，今晚4局上擊出中外野陽春砲，助獅隊以5：3擊敗中信兄弟，贏得2連勝，生涯打點也推進到799分，最快明天就能成為中職史上800分打點第4人。

「賽前打的時候，感覺就不錯，很久沒有這種感覺，想說能不能帶到比賽，還好有掌握到。」高國慶貢獻4支2、1打點，跑回2分，繼5月17日後敲出本季第3轟，獲選單場MVP。

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「總算打出來了！不然再這樣下去會被老婆唸，她說很久沒看我打全壘打。」高國慶笑說：「其實那球感覺不會過牆，最後打席（左外野飛球遭接殺）更像全壘打，結果沒有。」

中職史上僅張泰山（1338）、彭政閔（1038）、林智勝（1008）達成800分打點里程碑，高國慶明天力拚成為第4人，他說：「希望早點達成，而球隊又能贏球，這是最好的。」不過他也說，800分打點只是過程，而非目標。

此役之前，中信兄弟洋投賽格威出賽13場、被敲12轟，獅隊包辦5轟最多，結果賽格威今晚又挨個人新高的單場3轟，從第2局鄭鎧文2分砲開始，4局上追加郭阜林、高國慶連2打席陽春彈，賽格威6局掉5分，慘吞第6敗。

瑞安先發5局失3分（2責失），摘下第5勝，原想續投，但因手指破皮提前退場。

統一高國慶。（記者廖耀東攝）