MiLB》柯瑞亞揮界外球送未婚妻 閃瞎眾人（影音）

2018/08/10 10:08

〔體育中心／綜合報導〕小白球也懂得浪漫？昨日小聯盟2A球隊Corpus Christi對上Tulsa的比賽中，前狀元、目前擔任太空人游擊手的柯瑞亞（ Carlos Correa）揮出一支界外球，只見小白球飛出場外，筆直的落在了柯瑞亞的未婚妻Daniella Rodriguez所在的看台中，讓眾人直呼太浪漫。

柯瑞亞事後笑著回應，沒想到球會剛好飛向未婚妻，並透露那顆「識相」的小白球已經被Daniella收藏起來。柯瑞亞目前剛傷癒復出，先在小聯盟恢復身手。

另外值得一提的是，柯瑞亞的未婚妻Daniella Rodriguez來頭可不小，她是2016年的德州小姐。柯瑞亞於去年11月向她求婚並成功，現在成為了他的未婚妻。

網友紛紛對此次意外表示讚嘆：「我可以幫忙證婚！」、「太棒了！」、「這就是真愛」、「他絕對是計畫好了」。

柯瑞亞即將歸隊。（法新社）

柯瑞亞的未婚妻Daniella Rodriguez。（資料取自網路）

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